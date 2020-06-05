Карантин во Львове: под зданием ОГА появился "тренажерный зал" (фото)

Карантин в регионе продлили до 12 июня, решив не ослаблять его.

Во Львове под зданием облгосадминистрации сегодня митинговали сотрудники фитнес-клубов. Так они отреагировали на решение властей о продлении карантина в регионе до 12 июня.

Об этом сообщает ТСН.

Автобусными клаксонами митингующих поддержали и маршрутчики, они тоже митинговали возле главного здания области с требованием возобновить перевозки.

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Владельцы фитнес-клубов между тем утверждают, что их бизнес на грани разорения. Без работы сейчас более тысячи работников.

"Разрушается вся фитнес индустрия. Государству видимо выгоднее открывать сети аптек, чем открывать сети фитнес-центров", - говорит заместитель директора водных видов спорта Елена Анатийчук.

Как сообщал УНИАН, во Львове решили не ослаблять карантинные ограничения еще как минимум неделю.

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