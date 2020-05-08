Ослабление карантина во Львове: в мэрии рассказали, что изменится в городе с 11 мая

Следующие решения о снятии ограничений могут принять 12 мая.

Во Львове с 11 мая ослабят карантинные мероприятия. Соответствующее решение сегодня приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, с понедельника в городе будет разрешено посещать парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом). Кроме того, будет возобновлена работа промышленными товарами, кроме одежды и обуви.

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"Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать, что все эти вещи возможны только при строгом соблюдении протоколов", - уточнил мэр.

Он добавил, что решение относительно работы парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви будут принимать 12 мае.

"Отсрочка определенных разрешений связано с увеличением количества заболевания COVID-19 в Львове и области. В течение следующих 3 дней мы будем следить за динамикой и во вторник будем понимать что делать дальше", - пояснил Садовый.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин принял решение об ослаблении карантина с 11 мая.

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