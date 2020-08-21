Карантин в Украине: в МВД назвали количество составленных протоколов и открытых дел за нарушение ограничений

Правоохранители составляют в среднем 350 админпротоколов ежедневно.

С начала действия ограничений полицейские составили более 23 тысяч админпротоколов и открыли 226 уголовных производств за нарушение карантина.

Как сообщает Управление коммуникации Нацполиции, для обеспечения мер против распространения COVID-19 задействовано 15 тысяч правоохранителей, из которых 13,2 тыс. - сотрудники Нацполиции.

Правоохранители составляют в среднем 350 админпротоколов ежедневно.

Всего с начала введения ограничительных мер было составлено 23 тысячи 753 админпротокола за нарушение правил карантина, из них 5 тыс. 235 - на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 2 тысячи 504 - на руководителей торговых заведений питания, 1 тысячу 996 - на водителей транспортных средств, 847 - на руководителей предприятий и учреждений и 533 - на руководителей, работников и посетителей ночных развлекательных заведений.

Кроме того, 2 тысячи 640 админпротоколов составлено за нарушение карантинных правил самоизоляции.

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Больше всего админпротоколов составлено в Днепропетровской области - 3 тыс. 094, Киеве - 2 тыс. 675, Харьковской - 2 тыс. 255, Львовской - 1 тыс. 670 и Одесской областях - 1 тыс. 414.

Также правоохранителями открыто 226 уголовных производств, из них 114 - за нарушение санитарных правил и норм. Больше всего таких нарушений выявлено в Днепропетровской - 19 производств, Харьковской - 12 и Закарпатской областях - 8, а также в Киеве - 7.

Карантин в Украине: как происходит разделение на зоны

С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

12 августа Кабмин внес изменения в постановление, регламентирующее установление карантина на территории страны. Речь идет об установлении различного уровня ограничений на территории района или области в зависимости от эпидситуации.

Так, правительство приняло решение об объединении двух показателей для установления карантина. Вместо четырех показателей теперь три:

заполненность коек в больницах;

уровень тестирования;

количество новых больных за последние 14 дней в административно-территориальных единицах на 100 тысяч населения.

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Автор: Антонина Доломанжи