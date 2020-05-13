Смягчение карантина: Зеленский рассказал, что планируется открыть с 22 мая (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запланированный на 22 мая второй этап смягчения карантина будет касаться, в частности, работы гостиниц, спортивных соревнований и ВНО.
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Об этом говорится в его видеообращении.
Президент отметил, что второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. «Он будет касаться, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого», - отметил глава государства.
«Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето, как планировать отпуск, когда разрешат самолеты, когда разрешат поезда, когда снова заработают кинотеатры, пляжи, метро. Ответ прост - это все зависит от нас с вами», - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 4 мая Кабмин продлил введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.
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