Соответствующее решение принято во время внеочередного заседания правительства.

Кабинет министров разрешил заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время внеочередного заседания правительства.

"В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01:00. Сейчас они открыты до 23.00, а в новогоднюю ночь до 01:00", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов перед принятием решения.

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Напомним, сегодня, 9 декабря, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений «оранжевой» зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Этими ограничениями предусмотрено, что заведения питания работают до 22:00.

Однако сегодня было решено разрешить таким заведениям работать до 23:00, но с запретом на проведение расчетных операций после 22:00.

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении «карантина выходного дня». В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, заведений культуры, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме выполняющих социальные функции). «Карантин выходного дня» действовал с 14 по 30 ноября.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать «карантин выходного дня». На территории всей страны будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.

4 декабря Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать правительству ввести жесткий карантин с начала января сроком на три недели.

Ранее СМИ просочилась информация о сроках введения в Украине локдауна. Данные пока разнятся. Так, согласно одной версии страну отправят на больничный с первого же дня 2021 на две недели, то есть с 1 по 14 января. По второй - с 8 января.

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Автор: Леся Лещенко