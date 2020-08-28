С 1 августа в Украине действует адаптивный карантин.

Деление Украины на карантинные зоны по уровню заболеваемости коронавирусом дает преимущества для недопущения распространения заболевания, но к власти есть вопросы.

Об этом заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24".

Комментируя новое карантинное зонирование, которое вступит в силу 31 августа, эксперт определил две позиции, которые следует рассматривать.

"В первую очередь, введение четырехзонных ограничений — это хорошо, потому что не нужно закрывать целый регион или целую область, а можно оценивать ситуацию в каждом населенном пункте и, если уровень заболеваемости превышает, то внедряются ограничительные мероприятия", - сказал он.

К власти, считает Александрин, вопрос заключается в том, как система повлияла на предотвращение заболеваемости.

"Мы видим, что в каждом населенном пункте в час пик в жару люди ездят в общественном транспорте. Невыносимо, например, находиться в маске в автобусе при температуре в 40 градусов. Поэтому изначально нужно создавать условия, в которых общество может выполнять те или иные требования, которые выставляются со стороны государства. Главная роль государства - это не обкладывать штрафами, а дать инструмент и профинансировать его, а уже потом вводить ограничительные или наказательные меры. На сегодня в этом государство пока проигрывает", - убежден он.

Карантин в Украине: актуальная информация

Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина.

На днях карантин в Украине был официально продлен до конца октября.

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован