Восемь областей Украины не готовы ко второму этапу смягчения карантина - Минздрав

Не готовы смягчать карантин Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Восемь регионов Украины остаются неготовыми к переходу на второй этап смягчения карантина.

Об этом свидетельствует проведенный Министерством здравоохранения анализ эпидемической ситуации по состоянию на 25 мая.

Согласно показателям эпидемической ситуации в регионах, а именно - инцидентности, загруженности коек в учреждениях здравоохранения с больными COVID-19 и количеству тестов на коронавирус, ко второму этапу ослабления карантина остаются неготовыми Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

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Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

В частности, правительство ввело определенные показатели эпидемической ситуации в регионах. А именно: инцидентность - это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

По состоянию на 22 мая неготовыми переходить к ослаблению карантина были 11 областей и Киев.

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