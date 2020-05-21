Во Львове немного оснований ослаблять карантин – главный медик города

20 мая Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

Для ослабления ограничений во Львове пока немного оснований, если учитывать обнародованные правительством критерии «адаптивного карантина».

Об этом сообщил главный медик города Владимир Зуб, передает пресс-служба Львовской мэрии.

Вопрос снятия отдельных ограничений будут обсуждать сегодня на заседании городского штаба, учитывая статистику инфицированных COVID-19, рекомендации правительства и опыт других стран.

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«Если брать за основу, что во Львове есть 750 тысяч, то должно быть не более 90 положительных результатов, а у нас пока больше 100. По следующим двум критериям мы проходим, должно быть занято не более 50% коечного фонда в медучреждениях. У нас как раз 50% занято. И должно быть сделано более 12 ПЦР-тестов на 100 тысяч в неделю. У нас проводят гораздо больше тестирований», – пояснил он.

Врач добавил, что пока неясно, откроют ли городские детские садики. Также он отметил, что рекомендовал бы пока воздержаться от открытия спортзалов и бассейнов.

Но Зуб отметил, что речь пока не идет об усилении карантина в Львове.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что будет разрешено с 22 мая в тех регионах, где будет ослабление карантина: проведение спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек; спортивные мероприятия, в которых будут участвовать более 50 человек, возможны только по согласованию с Минздравом с последствиями оценки эпидемических рисков; проведение религиозных мероприятий с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания; деятельность гостиниц, кроме функционирования в гостиницах ресторанов и спа-зон; регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном и межобластном сообщении при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения.

Также он напомнил, что начиная с 25 мая будут разрешены перевозки пассажиров в метро, а также посещение учреждений дошкольного образования.