Учебный процесс будет продолжен, однако уже дистанционно.

Если коронавирус подтвердится хотя бы у одного школьника, то на обязательную 14-дневную самоизоляцию должны пойти все ученики класса.

Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Четкая рекомендация: если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", - сказал Ляшко.

Учебный процесс будет продолжен, однако уже дистанционно.

Учебный год 2020: как будут учиться школьники во время карантина

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

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Автор: УНИАН