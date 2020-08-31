Весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию / фото ua.depositphotos.com
Если коронавирус подтвердится хотя бы у одного школьника, то на обязательную 14-дневную самоизоляцию должны пойти все ученики класса.
Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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"Четкая рекомендация: если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", - сказал Ляшко.
Учебный процесс будет продолжен, однако уже дистанционно.
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