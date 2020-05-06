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В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях откроют музеи

15:16, 06 мая 2020
Общество
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Правительство анонсировало открытие музеев и библиотек уже с 11 мая / фото: УНИАН

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что условием открытия музейных учреждений после карантина должно стать наличие четкого алгоритма.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Кравчук отметила, что недавно правительство анонсировало открытие музеев и библиотек уже с 11 мая.

"Мы с коллегами поддерживаем эту инициативу, но и подчеркиваем, что условием открытия музейных учреждений после карантина должно стать наличие четкого алгоритма. Необходимо принять во внимание особенности функционирования музея или библиотеки, создать благоприятные условия для его открытия и безопасного посещения", - отметила она.

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По словам депутата, достичь этого можно только при наличии конструктивного взаимодействия учреждений культуры с органами государственной и местной власти в каждом отдельном случае, чтобы вместе принять решение о целесообразности или нецелесообразности открытия заведения.

Кравчук отметила, что отсутствие конкретного плана поэтапного выхода из карантина и прописанных механизмов его обеспечения, в частности финансового, приведет к имитации выполнения требований, а этого нельзя допустить в условиях пандемии.

"Мы должны позаботиться и о тех, кто нас приветливо встречает в учреждениях культуры: музейных смотрителях, уборщиках, работниках гардероба. Чаще всего - это люди 60+, которые сегодня находятся на самоизоляции, ведь музеи не входят в перечень объектов критической инфраструктуры. Таким образом, на работников музеев не распространяется соответствующее исключение, которое позволяет работать людям с возрастом более 60 лет", - отметила депутат.

Так, подчеркнула Кравчук, персонал учреждений культуры требует надлежащего финансового обеспечения ежедневной дезинфекции и средств индивидуальной защиты. Речь идет об использовании тысяч одноразовых масок, десятках литров специальных растворов для обеззараживания экспозиционных помещений.

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"Собственных средств львиной доле музеев точно не хватит, особенно в такие сжатые сроки. Так же трудно себе представить, как могут заработать музеи, особенно в крупных городах, без возобновления работы общественного транспорта", - отметила представитель фракции "Слуга народа".

Так, сообщила Кравчук, совместно с коллегами они обратились к премьер-министру со своими соображениями, а также с предложениями о механизме вывода из карантина музейных учреждений от Украинского комитета Международного совета музеев и директоров ведущих украинских музеев.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.

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