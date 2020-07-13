В Одессе ограничили работу развлекательных заведений из-за COVID-19

Также будет усилен контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на побережье города.

В Одессе из-за распространения COVID-19 работу развлекательных заведений ограничили до 23:00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Для предотвращения распространения коронавирусной болезни комиссия запретила с 23:00 до 07:00 работу ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, кафетериев, буфетов и пр. (кроме субъектов хозяйствования, оказывающих услуги общественного питания по адресной доставке и заказам на вынос).

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Ограничение касается также учреждений культуры (кроме кинотеатров).

Комиссия рекомендовала Главному управлению Нацполиции в Одесской области, ГСЧС и профильным департаментам обеспечить разъяснительную работу и контроль над выполнением этих требований.

Также будет усилен контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на побережье города.

Как сообщал УНИАН, в Одессе полиция выявила нарушения карантинных ограничений в шести элитных развлекательных заведениях города.

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