В Минздраве рассказали, что может быть поводом для ужесточения карантина в городах

За последние сутки в Украине выявили 889 новых инфицированных.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что может стать поводом для ужесточения режима карантина в украинских городах.

Читайте такжеУкраинцев будут штрафовать за отсутствие маски: Кабмин одобрил соответствующий законопроектОб этом он сообщил в интервью НВ.

По словам Ляшко, вводить более жесткие меры карантина органы местного самоуправления обязывают три дня превышений по определенным параметрам.

«Среди показателей - загруженность коек более чем на 50%. Тестирование менее 24 человек на 100 тысяч населения, коэффициент положительных выявленных случаев во время тестирования более чем 11%, рост количества случаев за последние семь дней по сравнению с предыдущими более чем на 10%», - сказал он.

Ранее УНИАН писал, что на Киевщине усилили контроль за соблюдением карантина в общественных заведениях и транспорте.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram