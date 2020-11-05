По словам главного санитарного врача, система здравоохранения сегодня спасает всех, кто нуждается в медицинской помощи, но нужна помощь от граждан Украины и разных сфер бизнеса.

Министерство здравоохранения предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на пресс-брифинге в Киеве.

«Система здравоохранения не безгранична, она сегодня спасает всех, кто нуждается в медицинской помощи, но нам нужна помощь от граждан Украины, от различных сфер бизнеса. Сегодня мы хотим как Минздрав предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины», - заявил он.

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По словам Ляшко, они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах. «Мы хотим, чтобы в торгово-развлекательных центрах работали исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые вещи, чтобы это не влияло на экономику нашей страны», - добавил главный санврач.

Также, по словам Ляшко, Минздрав будет просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарные нормы, прописанные в постановлении Кабмина. «Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто придерживается, чтобы могли работать в условиях существующих карантинных ограничений», - отметил Ляшко.

Карантин в Украине: что известно

Ранее СМИ рассказали подробности возможного усиления карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника, о чем сообщалось ранее.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, Кабмин пока не планирует вводить жесткий карантин по всей стране.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планируют ли в Украине останавливать общественный транспорт в случае нового усиления карантина.

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Автор: Константин Гончаров