Обучение в школе будут проходить в онлайн-режиме.

В Киеве закрыли на карантин целую школу из-за обнаружения коронавируса у двух учителей.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки КГГА.

Речь идет об учебно-воспитательном комплексе №240 "Социум".

"31 августа 2020 года в Департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогических работников УВК № 240 "Социум", которые находились в контакте с 21 работником школы. Еще у одного педагога-признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура", – отметили в Департаменте.

В Департаменте добавили, что День знаний 1 сентября планируется провести в формате онлайн классных часов. А онлайн обучение начнется согласно расписанию уроков 2 сентября.

Учебный год 2020: как будут учиться школьники во время карантина

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижения в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Антисептики должны быть установлены только на входах в школы, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

На сайте Министерства образования и науки обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID-19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: Александр Топчий