"Справедливое решение": Кличко о разрешении кофейням работать "на вынос"

В то же время Киевский городской голова Виталий Кличко признал, что некоторые рестораны и кафе продолжали работать в условиях карантина.

В столице официально разрешили работать кофейням «на вынос».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение и разрешила столичным кофейням работать на вынос. Это поддержка для бизнеса и справедливое решение, потому что рестораны и кафе работали на вынос во время ограничений", - сказал мэр.

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Как сообщал УНИАН, 3 мая на Майдане Незалежности в Киеве несколько десятков представителей малого бизнеса из разных регионов вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу в период карантина. Демонстранты требовали предоставить им возможность работать, а также установить упрощенную систему налогообложения.