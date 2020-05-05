В Киеве разрешили продажу кофе и еды на вынос (видео)
11:57, 05 мая 2020Общество
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Работники соответствующих учреждений, в свою очередь, должны соблюдать противоэпидемические меры.
Приобретенным на вынос кофе отныне можно смаковать в столице / скриншот
С сегодняшнего дня в Киеве в рамках смягчения карантинных ограничений разрешили продавать кофе и еду на вынос.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Торговать напитками и фастфудом можно как со стационарных заведений, так и из временных киосков - главное, чтобы они были закрытыми и имели окошечко для выдачи товара. Работники кофеен и заведений, готовящих быструю еду, должны соблюдать противоэпидемические меры.
На входе в МАФы должны быть диспенсеры с антисептиком, одноразовые салфетки и перчатки. При этом потреблять купленное на месте продажи – нельзя.
Ослабление карантина: с сегодняшнего дня кофе на вынос позволили в Киеве
Как сообщал УНИАН, в Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений.
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