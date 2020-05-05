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В Киеве разрешили продажу кофе и еды на вынос (видео)

11:57, 05 мая 2020
Общество
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Приобретенным на вынос кофе отныне можно смаковать в столице / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Торговать напитками и фастфудом можно как со стационарных заведений, так и из временных киосков - главное, чтобы они были закрытыми и имели окошечко для выдачи товара. Работники кофеен и заведений, готовящих быструю еду, должны соблюдать противоэпидемические меры.

На входе в МАФы должны быть диспенсеры с антисептиком, одноразовые салфетки и перчатки. При этом потреблять купленное на месте продажи – нельзя.

Как сообщал УНИАН, в Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений.

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