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В Киеве полиция нашла два ресторана, работавшие несмотря на карантин, "Велюра" среди них нет

00:12, 30 апреля 2020
Общество
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В Киеве полиция обнаружила два ресторана, которые работали несмотря на карантин / фото kyiv.npu.gov.ua

Как сообщает столичная полиция, о нарушении ресторанами условий карантина сообщалось в последнее время в соцсетях.

"Работники полиции Киева решили проверить указанные объекты и напомнить их владельцам и сотрудникам об административной и уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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В итоге во время проверки мобильные группы полиции обнаружили два ресторана-нарушителя.

"В течение последних суток сотрудники полиции проверили 204 заведения питания, по результатам отработки составили два административных протокола за нарушение правил карантина в Подольском и Шевченковском районах столицы", - говорится в сообщении.

По данному факту составили административные протоколы по статье 44-3, санкция которой предусматривает 17-34 тысячи гривен штрафа.

Впрочем, ресторана "Велюр" народного депутата Николая Тищенко среди них нет.

фото kyiv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, накануне столичные стражи порядка "проверили" столичный ресторан "Велюр" народного депутата Николая Тищенко, поскольку в СМИ появилась информация о его работе во время карантина. Полицейские разъяснили администратору ресторана законодательные нормы о соблюдении карантина и ответственность за их нарушение.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет о том, что ресторан "Велюр", принадлежащий Тищенко, продолжает работать, несмотря на введенный в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавирус.

В ответ Тищенко заявил, что заведение не работает для посетителей и на данный момент является "своеобразным штабом", в котором иногда проходят редкие встречи. Он уверяет, что в "Велюре" встречается со своими помощниками, которые готовят "большую программу превращения Киева".

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