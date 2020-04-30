В Киеве полиция нашла два ресторана, работавшие несмотря на карантин, "Велюра" среди них нет

Полиция составила административные протоколы по статье, которая предусматривает 17-34 тысячи гривень штрафа.

Полиция Киева проверили более 200 заведений питания и обнаружила, что два ресторана работали несмотря на карантин.

Как сообщает столичная полиция, о нарушении ресторанами условий карантина сообщалось в последнее время в соцсетях.

"Работники полиции Киева решили проверить указанные объекты и напомнить их владельцам и сотрудникам об административной и уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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В итоге во время проверки мобильные группы полиции обнаружили два ресторана-нарушителя.

"В течение последних суток сотрудники полиции проверили 204 заведения питания, по результатам отработки составили два административных протокола за нарушение правил карантина в Подольском и Шевченковском районах столицы", - говорится в сообщении.

По данному факту составили административные протоколы по статье 44-3, санкция которой предусматривает 17-34 тысячи гривен штрафа.

Впрочем, ресторана "Велюр" народного депутата Николая Тищенко среди них нет.

Как сообщал УНИАН, накануне столичные стражи порядка "проверили" столичный ресторан "Велюр" народного депутата Николая Тищенко, поскольку в СМИ появилась информация о его работе во время карантина. Полицейские разъяснили администратору ресторана законодательные нормы о соблюдении карантина и ответственность за их нарушение.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет о том, что ресторан "Велюр", принадлежащий Тищенко, продолжает работать, несмотря на введенный в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавирус.

В ответ Тищенко заявил, что заведение не работает для посетителей и на данный момент является "своеобразным штабом", в котором иногда проходят редкие встречи. Он уверяет, что в "Велюре" встречается со своими помощниками, которые готовят "большую программу превращения Киева".