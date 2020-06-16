Еще одна область в Украине усилила карантин

Решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Ивано-Франковской области приняли решение об усилении карантинных ограничений.

Читайте такжеРост числа больных COVID-19 не зависит от увеличения количества тестов - СтепановОб этом сообщает Ивано-Франковский городской совет.

Отмечается, что соответствующее решение принято по итогам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, в регионе приостанавливают работу:

учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров;

учреждений культуры, в частности с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

Кроме того, религиозные мероприятия на Ивано-Франковщине могут проводиться лишь при условии, что участие в них будет принимать не больше одного человека на 10 кв.м.

До этого решение об усилении карантинных ограничений приняли в Житомирской области.

Ранее УНИАН сообщал, что Киев и еще 10 регионов не готовы к ослаблению карантина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram