Люди держат плакаты с надписями: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает", "Я имею право на труд, я тоже хочу есть", "Пустите детей в школу".

В понедельник, 31 августа, в Ивано-Франковске сотни местных жителей собрались на мирную акцию протеста у здания облгосадминистрации против продления карантинных ограничений.

Читайте такжеВ Киеве прогнозируют вспышку коронавируса в начале осени: стала известна причинаКак сообщает местное издание «Галка», франковцы недовольны решением Кабинета министров об отнесении Ивано-Франковска в «красную зону» карантина.

«Мы просто дурим сами себя. Почему везде открыты школы, а на Западе закрыты? Хотим работать в нормальном режиме», – заявил один из участников акции, преподаватель Богдан Когуч.

В свою очередь руководитель школы восточного танца Руслана Загайкевич заявила, что из-за карантина учебное заведение развалилось:

«Дети сидят дома, не занимаются. Школы как таковой не стало, Она развалилась. Как предприниматель я много потеряла за время карантина, налоги нереально собрать. К тому же я как фитнес-тренер вижу, что из-за перерывов мои клиенты теряют форму и здоровье».

Протестующие требуют, чтобы правительство отменило решение внести Ивано-Франковск в «красную зону».

Они держат плакаты с надписями: «Я кормлю государство, а оно меня закрывает», «Я имею право на труд, я тоже хочу кушать», «Пустите детей в школы», «Образование победит», «Карантину – нет, родителям – работа, детям – образование».

Новое карантинное зонирование в Украине: что изменилось

С понедельника, 31 августа, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Оно было утверждено на прошлой неделе решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Распределение проводится в рамках адаптивного карантина, который действует в Украине с 1 августа. По ссылке можно просмотреть, какие города и районы входят в состав той или иной зоны.

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Автор: Катерина Шварц