Акция прошла на площади Свободы / Фото Telegram-канал "Харьков сейчас!"

В Харькове сотни рестораторов вышли на митинг против карантинных мер, которые усилили в связи с увеличением количества больных COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал «Харьков сейчас!».

Акция работников общепита прошла в пятницу, 6 ноября, на площади Свободы. В ней приняли участие владельцы заведений, официанты, бармены. Они выступали против закрытия заведений общепита после 20:00, держа плакаты: "Карантином людей не накормишь", "Мы не выживем до 20.00", "Ликвидировать нужно Covid-19, а не общепит", "Мы есть! Мы хотим есть", "Заплатите за нас кредит", "Дайте работать".

Фото Telegram-канал "Харьков сейчас!"

Читайте такжеШмыгаль рассказал в Раде, рассматривает ли Кабмин введение тотального карантина (прямая трансляция)

Звездой акции стал владелец единственного харьковского кафе с енотами Марк. Он вышел к обладминистрации в костюме единорога и с енотом Лизой на руках.

Протестующие также направились к Харьковской областной государственной администрации.

Карантин в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко