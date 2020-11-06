Рестораторы выступали против закрытия заведений общепита после 20:00.

В Харькове сотни рестораторов вышли на митинг против карантинных мер, которые усилили в связи с увеличением количества больных COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал «Харьков сейчас!».

Акция работников общепита прошла в пятницу, 6 ноября, на площади Свободы. В ней приняли участие владельцы заведений, официанты, бармены. Они выступали против закрытия заведений общепита после 20:00, держа плакаты: "Карантином людей не накормишь", "Мы не выживем до 20.00", "Ликвидировать нужно Covid-19, а не общепит", "Мы есть! Мы хотим есть", "Заплатите за нас кредит", "Дайте работать".

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Звездой акции стал владелец единственного харьковского кафе с енотами Марк. Он вышел к обладминистрации в костюме единорога и с енотом Лизой на руках.

Протестующие также направились к Харьковской областной государственной администрации.

Карантин в Украине: что известно

Ранее СМИ рассказали подробности возможного усиления карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника, о чем сообщалось ранее.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, Кабмин пока не планирует вводить жесткий карантин по всей стране.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планируют ли в Украине останавливать общественный транспорт в случае нового усиления карантина.

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Автор: Денис Прядко