В двух областях отменили ослабление карантина - Минздрав

В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий.

Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующее решение принято из-за роста числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю.

В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

В Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области, в связи со сложной эпидемической ситуацией, сохраняется соблюдение требований жесткого карантина без никаких послаблений.

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Также в этих районах запрещены остановки междугороднего и межобластного транспорта, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуация, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - подчеркнул главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области усилены противоэпидемические мероприятия. Ситуация в регионе не отвечает критериям смягчения карантина. В области запретили работу заведений общественного питания, культуры и таких, которые предоставляют услуги по размещению. Кроме того, нельзя проводить религиозные мероприятия.

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