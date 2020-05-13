В Черновцах разрешили работу парикмахерских, салонов красоты, ремонтных мастерских и стоматологических клиник

Также отменен запрет на посещение кладбищ, однако оставлено в силе требование осуществлять захоронение умерших, проведение ритуальных обрядов с соблюдением противоэпидемических правил.

В Черновцах разрешили работу парикмахерских, салонов красоты, ремонтных мастерских, оказание стоматологической помощи.

Как сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета, соответствующее решение сегодня приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

«Учитывая правительственное решение об ослаблении карантина, рекомендации главного государственного санитарного врача Украины, потребность населения в получении необходимых для обеспечения жизнедеятельности бытовых услуг, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 13 мая разрешила на территории города Черновцы оказание стоматологической помощи, работу парикмахерских и салонов красоты, ремонтных мастерских бытового обслуживания населения», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что работу указанных учреждений разрешили при условии соблюдения требований соответствующих постановлений главного государственного санитарного врача Украины.

Кроме того, городская комиссия отменила запрет на посещение кладбищ, оставив в силе требование осуществлять захоронение умерших, проведение ритуальных обрядов с соблюдением противоэпидемических правил.

«Вместе с тем городская комиссия решила обратиться в областную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с предложениями относительно определения порядка возобновления на территории Черновцов работы рынков непродовольственной группы товаров, деятельности по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, работы магазинов непродовольственных товаров с соблюдением требований постановлений главного государственного санитарного врача Украины от 09.05.2020 года №17 и №18», - добавили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 мая в Черновицкой области зафиксировано 2444 случая COVID-19. Из них 94 человека умерли, 429 пациентов выздоровели.

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