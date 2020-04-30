Ослабление карантина: в Черкассах разрешили работу ресторанам и салонам красоты
17:30, 30 апреля 2020Общество
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Предприниматели обещают соблюдать санитарные нормы и правила.
Исполком разрешил возобновить работу магазинам и мастерским / фото УНИАН
В Черкассах ослабили карантинные ограничения для части предпринимателей.
Читайте такжеВ Днепре открывают для посещения бульвары и зеленые зоны: в городе ослабили карантинные мерыСоответствующее решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета.
Отмечается, что решение принято после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантинных ограничений оказались на грани выживания.
Предприниматели обещают соблюдать санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.
В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:
- магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для оказания услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине продлили действие карантинных ограничений до 11 мая.
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