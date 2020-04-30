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Ослабление карантина: в Черкассах разрешили работу ресторанам и салонам красоты

17:30, 30 апреля 2020
Общество
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Исполком разрешил возобновить работу магазинам и мастерским / фото УНИАН

Читайте такжеВ Днепре открывают для посещения бульвары и зеленые зоны: в городе ослабили карантинные мерыСоответствующее решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета.

Отмечается, что решение принято после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за  карантинных ограничений оказались на грани выживания.

Предприниматели обещают соблюдать санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:

  • магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
  • мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для оказания услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
  • рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
  • летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине продлили действие карантинных ограничений до 11 мая.

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