В центре Киева предприниматели протестуют против карантина, движение транспорта заблокировано (видео)

Почти 50 автомобилей остановились на Европейской площади и никуда не двигаются.

В центре Киева активисты заблокировали движение автотранспорта с требованием к власти не препятствовать предпринимательской деятельности в связи с введенными карантинными мерами для противодействия распространению коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, около 50 автомобилей остановились на Европейской площади и никуда не двигаются.

Активисты заявляют, что приехали из приблизительно 40 городов. На машинах наклеены наклейки: "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Открыть рынки страны", "Защити ФОП", "Уничтожим малый бизнес, возьмем новый транш от МВФ?", "Хватит принимать бездумные решения" и другие.

Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать через карантин.

Также на пешеходном переходе возле парламентской библиотеки около 30 человек ходят по кругу и автомобили, не участвующие в акции, не пропускают. Такая же ситуация на пешеходном переходе на Парковой аллее возле стадиона «Динамо».

Одновременно полиция перекрыла улицу Грушевского в направлении правительственного квартала. На месте также присутствуют представители полиции диалога.

Активисты хотят провести митинг возле здания Кабинета министров и обвиняют правоохранителей, которіе не дают им проехать к зданию правительства.

В нацполиции сообщили, что для обеспечения порядка и безопасности во время запланированных в Киеве акций полицейские и нацгвардейцы заступили на усиленное дежурство. Ради безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы.

Активисты анонсировали проведение акции под зданием Кабинета министров. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты движения с учетом этих обстоятельств.

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