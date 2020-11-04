Стали известны подробности возможного ужесточения карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника, о чем сообщалось ранее.
По информации источника "РБК-Украина" в Офисе президента, новые ограничения не предусматривают остановку общественного транспорта - он продолжит свою работу.
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Ограничения будут вводить в зависимости от ситуации в регионах. Ключевым при этом станет не прирост числа новых больных коронавирусом, а количество тяжелых случаев, уровень смертности и загруженности коек в больницах.
Что будет с транспортом и магазинами
Работа общественного транспорта будет продолжаться в привычном режиме. Возможные ограничения могут быть связаны с количеством рейсов или их загрузкой.
Аналогично поступят и с магазинами: закрывать их не будут, но могут ограничить работу. В частности, может быть сокращена ее длительность и введены ограничения в выходные дни.
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Карантин в Украине: что известно
- В Украине по состоянию на утро 3 ноября зафиксировано еще 8 899 новых случаев коронавирусной болезни. Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 411 093 человека; умерли 7 532; выздоровели 168 868 человек.
- Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической и каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.
- 2 ноября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Решение об эпидемическом зонировании территорий принимают каждые семь дней.
- В Украине сейчас действуют правила адаптивного карантина, по которым страну разделили на четыре зоны. Они вступили в силу 3 августа.
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