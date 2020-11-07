Степанов назвал процент пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом или подозрением на него.

В Украине в ближайшее время количество новых заболевших коронавирусом ежесуточно составит более 10 тысяч.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет "Обозреватель".

Карантин, по словам министра, напрямую влияет на количество больных и тех, кто нуждается в госпитализации. Из тех, кто заболел коронавирусом, в больницу попадают 13-14%, пояснил министр. По состоянию на утро 6 ноября в больницах было 27,1 тысяч человек с подтвержденным заболеванием или подозрением на него.

Читайте такжеНардеп объяснил, от чего будет зависеть конкретная сумма штрафа за неношение маски"На сегодня у нас есть 52 тысячи коек, выделенных под больных COVID-19. Мы можем добавить еще до 20-23 тысяч кроватей максимум", – сказал глава Минздрава.

Что касается усиления ограничений, то Минздрав, говорит Степанов, будет предлагать Кабмину ввести жесткий карантин выходного дня. Глава Минздрава уточнил, что ограничения будут касаться ряда заведений, в частности, их времени работы.

"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня – суббота и воскресенье. Это будет общая оранжевая зона с четкими ограничениями по работе определенных заведений по времени", - сказал он.

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В то же время министр подчеркнул, что некоторые сектора малого и среднего бизнеса смогут работать.

Карантин в Украине: что известно

6 ноября Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок. Журналисты уже проверили, как киевляне придерживаются масочного режима.

В тот же день в Украине было обновлено карантинное зонирование.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров пока не рассматривает вопрос введения тотального карантина.

За сутки 5 ноября количество больных коронавирусом в Украине увеличилось еще на 9721 человека.

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Автор: Юрий Годован