Укрзализныця увеличит количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля противоэпидемических мероприятий.
Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.
В пресс-службе поддержали решение правительства не прекращать работу общественного транспорта во время карантина и, со своей стороны, пообещали и в дальнейшем обеспечивать безопасность путешествий.
"В частности, строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса. Кроме того, в пригородном сообщении будет увеличено количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля», - говорится в сообщении.
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Военизированная охрана в Укрзализныце
- Вопрос охраны в УЗ подняли после последнего резонансного инцидента, случившегося в вагоне поезда «Мариуполь-Киев» 31 июля. Тогда пассажир ворвался в купе женщины с ребенком и жестоко ее избил на глазах у сына, а затем пытался изнасиловать. По словам потерпевшей, в поезде в то время некому было дать физический отпор нападавшему и защитить ее.
- В конце августа военизированная охрана "Укрзализныци" начала работу в 10 пассажирских поездах.
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