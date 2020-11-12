В Укрзализныце обещают строго придерживаться масочного режима сотрудников, осуществлять температурный скрининг, дезинфекцию подвижного состава после и до каждого рейса.

Укрзализныця увеличит количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.

В пресс-службе поддержали решение правительства не прекращать работу общественного транспорта во время карантина и, со своей стороны, пообещали и в дальнейшем обеспечивать безопасность путешествий.

"В частности, строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса. Кроме того, в пригородном сообщении будет увеличено количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля», - говорится в сообщении.

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Военизированная охрана в Укрзализныце

Вопрос охраны в УЗ подняли после последнего резонансного инцидента, случившегося в вагоне поезда «Мариуполь-Киев» 31 июля. Тогда пассажир ворвался в купе женщины с ребенком и жестоко ее избил на глазах у сына, а затем пытался изнасиловать. По словам потерпевшей, в поезде в то время некому было дать физический отпор нападавшему и защитить ее.

В конце августа военизированная охрана "Укрзализныци" начала работу в 10 пассажирских поездах.

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Автор: Денис Прядко