На новый этап ослабления карантина можно переходить каждые 10 дней - глава Минздрава

Даты возможных следующих этапов ослабления - 22 мая, 1 и 11 июня.

Ослабление карантина в Украине может происходить каждые 10 дней - именно в такой период можно начинать новые этапы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью BBC Украина.

По словам главы Минздрава, каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии. В частности, уровень заболеваемости, сравнение случаев заболеваемости семь дней к семи дням предыдущим, заполненность коек в больницах. "Важно выполнение всех этих критериев. Если критерии не выполнены, ограничения не будут снимать", - пояснил министр.

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"22 мая у нас этап, на котором мы можем позволить работу детсадов, гостиниц, городского транспорта, проведение определенных спортивных мероприятий без зрителей. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но ситуация у нас разная по областям. В некоторых регионах этот этап не наступит, тогда детские сады не откроются. Мы увидели, что каждые десять дней мы можем переходить на другой этап", - рассказал Степанов.

Что касается дат, то, помимо 22 мая, министр также назвал 1 и 11 июня, добавляя, что на каждом этапе будут определенные смягчения.

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Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли дети в садиках после их открытия носить маски, Степанов сказал: "Мы отрабатываем сейчас эти правила. Это разрабатывают специалисты. Все, что касается персонала, то они будут в масках, будет социальная дистанция, дезинфекция рук".

Как сообщал УНИАН, ранее Степанов заявил, что возобновление работы транспорта и отраслей экономики возможно после достижения регионами соответствующих критериев по заболеваемости COVID-19 и нагрузки на медицинскую систему.

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