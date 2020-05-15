На новый этап ослабления карантина можно переходить каждые 10 дней - глава Минздрава
Ослабление карантина в Украине может происходить каждые 10 дней - именно в такой период можно начинать новые этапы.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью BBC Украина.
По словам главы Минздрава, каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии. В частности, уровень заболеваемости, сравнение случаев заболеваемости семь дней к семи дням предыдущим, заполненность коек в больницах. "Важно выполнение всех этих критериев. Если критерии не выполнены, ограничения не будут снимать", - пояснил министр.
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"22 мая у нас этап, на котором мы можем позволить работу детсадов, гостиниц, городского транспорта, проведение определенных спортивных мероприятий без зрителей. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но ситуация у нас разная по областям. В некоторых регионах этот этап не наступит, тогда детские сады не откроются. Мы увидели, что каждые десять дней мы можем переходить на другой этап", - рассказал Степанов.
Что касается дат, то, помимо 22 мая, министр также назвал 1 и 11 июня, добавляя, что на каждом этапе будут определенные смягчения.
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Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли дети в садиках после их открытия носить маски, Степанов сказал: "Мы отрабатываем сейчас эти правила. Это разрабатывают специалисты. Все, что касается персонала, то они будут в масках, будет социальная дистанция, дезинфекция рук".
Как сообщал УНИАН, ранее Степанов заявил, что возобновление работы транспорта и отраслей экономики возможно после достижения регионами соответствующих критериев по заболеваемости COVID-19 и нагрузки на медицинскую систему.
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