В "красных" зонах разрешили не закрывать школы и детсады.

В Украине изменили правила карантина и условия "зонирования" регионов с учетом эпидемиологической ситуации. Решение о закрытии школ, детских садов и остановке транспорта теперь будет принимать государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

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Как пояснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в комментарии для "Сніданок з 1+1", обязательного закрытия на карантин школ и детских садов теперь не будет.

"В зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина, если 50% классов (или групп в детсадах) в конкретной школе пошли на самоизоляцию, то закрывается все учебное заведение", - рассказал глава Минздрава.

Он добавил, что работа транспорта теперь тоже будет регулироваться общим решением государственной и региональной комиссий. Жестких ограничений по перевозкам пассажиров в красной зоне теперь тоже не будет.

Министр подчеркнул, что новые правила по зонированию страны не повлияют на увеличение или уменьшение количества регионов в той или иной зоне, ведь сами критерии разделения не изменились.

"Есть загруженность коек. Если в регионе заполненность более 75% пять дней подряд, то он переходит в оранжевую зону. Это будет касаться всей области. Изменили также критерий по количеству новых больных. Раньше у нас был четкий показатель, когда происходит переход. Сейчас это будет происходить на уровне города или районов. Если уровень заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает средний по Украине в течение 14 дней, то населенный пункт переходит в красную зону", - пояснил Степанов.

Карантин в Украине: что известно

16 сентября Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина, а также правила для каждой из зон. В частности, в зеленой, желтой и оранжевой зонах правила проведения культурных событий стали одинаковыми. В оранжевой зоне на входе во все учреждения, куда приходят посетители, необходимо на входе будет указать площадь помещения, а также количество людей, которые могут быть внутри.

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Автор: УНИАН