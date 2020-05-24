Карантин в Украине: в Киевской ОГА рассказали, когда смогут ослабить ограничения в регионе

В области третий день подряд наблюдается снижение показателя инцидентности.

В Киевской области наблюдается снижение показателя инцидентности, что дает основания рассчитывать на смягчение карантина в ближайшие дни.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 24 маяОб этом заявил врио председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин, сообщает пресс-служба КОГА.

«Третий день подряд наблюдаем снижение показателя инцидентности в Киевской области. Тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать в ближайшие дни. В случае получения нужного показателя, Киевская областная государственная администрация примет такое, очень ожидаемое, решение немедленно», - заверил он.

По данным Киевского областного лабораторного центра, на 11:00 24 мая показатель инцидентности (общее число новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет 12,45 при установленной Минздравом норме для ослабления карантина ≤ 12.

По состоянию на 13:00 23 мая показатель инцидентности в Киевской области был в пределах 13,02.

Володин напомнил, что эпидемическую ситуацию по заболеваемости коронавирусом характеризуют три показателя: инцидентность, загруженность коек, охват тестированием.

«Должны справиться с первым показателем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Ослабление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, установленных постановлением правительства.

В Минздраве сообщали, что к ослаблению карантина не готовы 9 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

По состоянию на утро 24 мая в Киевской области лабораторно подтверждено 1419 случаев заболевания COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram