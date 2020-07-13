ВР планирует законодательно защитить украинцев от последствий коронавирусного карантина

В частности, предлагается привести в соответствие с законодательством сроки, в которые работодатели сообщают органам власти о запланированном массовом высвобождении работников.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19 (№ 3486).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 319 народных депутатов из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВ Минздраве назвали области, которые не соответствуют показателям для ослабления карантина

Согласно пояснительной записке к законопроекту, им предлагается внести изменения в закон "О занятости населения" и закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". Предлагаемые изменения направлены на обеспечение соцзащиты населения, которое может пострадать от последствий распространения COVID-19, в частности, независимо от закрытости цикла производства на предприятии и этапов технологического процесса.

Кроме того, предлагается привести в соответствие с законодательством сроки, в которые работодатели сообщают территориальным органам центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, о запланированном массовом высвобождении работников.

Также с целью окончательного устранения неоднозначной трактовки положений законодательства по защите лиц с инвалидностью предлагается внести соответствующие изменения в статью 20 закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". В частности, законопроектом определяется, что средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом социальной защиты инвалидов для предоставления работодателям компенсаций, определенных в Законе Украины "О занятости населения", которые обеспечивают трудоустройство лиц с инвалидностью из числа зарегистрированных безработных по направлению центров занятости.

Кроме того, предлагается урегулировать вопрос о предоставлении ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности.

Также предлагается разрешить председателям семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, в Коблево через длительного карантина предприниматели перекрыли трассу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram