Шмыгаль: июнь и июль мы проживем в карантине

По словам премьера, украинцы привыкли жить в стрессе и кризисе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, преодолела ли Украина пик "коронавирусного" кризиса - или же худший момент еще впереди.

"Я с этим вопросом ложусь спать и просыпаюсь", - признался глава Кабмина в интервью изданию НВ.

По его словам, украинцы "привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори".

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"Это наш плюс и огромнейшее преимущество. Мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать, к сожалению, как часть жизни", - напомнил он.

Шмыгаль отметил, что разные бизнесы по‑разному оценивают сегодняшний кризис.

"Некоторые бизнесмены воспринимают как возможность - это оптимистическая часть. Но будем говорить о тех, кто страдает от кризиса, это важнее. Тех, у кого закрыты магазины, рестораны, какие‑то сферы развлечений, креативные индустрии, - их нужно поддержать, чтобы они сохранили рабочие места. Чтобы люди знали, что наступит время и они вернутся в свои офисы, на съемочные площадки, сцены и в рестораны. И здесь вопрос: сколько времени будет карантин?", - подтвердил премьер.

Он напомнил, что Украина пока придерживается адаптивного карантина: "Те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, — работайте и поддерживайте экономику. А где начался пик, там мы вынуждены ужесточать карантинные правила".

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При этом важным заданием Шмыгаль назвал необходимость "не расслабиться, не допустить нового пика". Для этого Кабмин планирует увеличить штрафы за неношение масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для собственников таких заведений и транспорта.

"Поэтому, возвращаясь к вопросу: мы видим, что июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине подтвердили свыше 1,1 тысячи новых случаев коронавируса.

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