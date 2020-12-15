Руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма.

Министерство образования и науки рекомендует школам продлить каникулы на период усиленного карантина, который будет действовать в Украине с 8 до 24 января.

Читайте такжеСтало известно, как будут работать столичные школы после зимних каникулОб этом говорится в письме Минобразования руководителям местных департаментов образования и науки, сообщает пресс-служба МОН.

"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в настоящее время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании", - отметили в МОН.

Как напомнили в министерстве, в части 3 указано, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Часть 4 объясняет, в частности, что структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий, а также формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

Кроме того, согласно закону, продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

Карантин в Украине

С 19 декабря по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения.

Новыми ограничениями запрещается:

проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и тому подобное, если в залах присутствуют более одного человека на 10 кв. метров;

работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Также запрещаются религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

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Автор: Леся Лещенко