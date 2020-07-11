Шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантина - Минздрав
Шесть областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических ограничений, которые были введены в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни.
Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.
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В Минздраве напомнили, что переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям. Эти критерии включают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Так, на сегодня не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Тернопольская, Черниговская области.
Как сообщал УНИАН, в Украине COVID-19 подтверждено в 52 тыс. 843 человек, за минувшие сутки коронавирус обнаружен в 800 человек.
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