Шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

В Украине COVID-19 подтвержден у 52 тыс. 843 человек, за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 800 человек.

Шесть областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических ограничений, которые были введены в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

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В Минздраве напомнили, что переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям. Эти критерии включают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Так, на сегодня не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Тернопольская, Черниговская области.

Как сообщал УНИАН, в Украине COVID-19 подтверждено в 52 тыс. 843 человек, за минувшие сутки коронавирус обнаружен в 800 человек.

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