С 1 августа адаптивный карантин в Украине будет работать иначе - Ляшко
С 1 августа адаптивный карантин в Украине будет работать иначе: усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.
Об этом заявил в интервью Украинскому радио главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает НВ.
Он напомнил, что в Украине будет выделено четыре "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.
"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая", - отметил Ляшко.
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По его словам, ослабление карантина будет происходить, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.
Напомним, карантин в Украине продлен до 31 августа.
Первые карантинные ограничения ввели в Украине в марте 2020 года.
На данный момент в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает гибкий подход к снятию/введению ограничений в регионах.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 августа.
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