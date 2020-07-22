В Украине продлят адаптивный карантин до 31 августа

Об этом заявил премьер-министр, открывая заседание правительства.

Кабинет министров Украины планирует сегодня продлить действие адаптивного карантина в стране до 31 августа.

Читайте такжеВ Минздраве в очередной раз призвали украинцев придерживаться карантинных рекомендацийКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.

"Сегодня у нас на повестке дня планируется продление адаптивного карантина в Украине до 31 августа", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 22 июля лабораторно подтверждены 60 тыс. 995 случаев COVID-19, за прошедшие сутки – 829 новых. Умерли от коронавірусної болезни 1 тыс. 534 лица, выздоровели - 33 тыс. 172. Количество активных больных составляет 26 тыс. 289 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram