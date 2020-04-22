Поддерживаете ли вы продление карантина - опрос УНИАН

Карантинные ограничения будут действовать в нашей стране до 11 мая.

В среду, 22 апреля, Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая. Для украинцев это не стало неожиданностью, ведь о необходимости такого шага в правительстве заявляли не раз.

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УНИАН решил спросить своих читателей, поддерживают ли они продление карантина. Были предложены три варианта ответа. Первый - "Да. Это было неизбежно" - для тех, кто уже смирился с тем, что остановить распространение коронавируса иначе нельзя.

Второй вариант ответа - "Нет. Жить не за что, да и психологические ресурсы на пределе" - предложен для тех, кто уже устал от карантинных ограничений. Или же остался без работы либо лишился части своих доходов на период карантина.

И последний вариант - "Мне сложно ответить. Очень противоречивые чувства".

Принять участие в голосовании вы можете здесь:

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, правительство приняло решение о продлении карантина до 11 мая.

Предусмотрено разрешить проезд в городском транспорте всех, кто изъявил желание быть донорами крови.

«Привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина. То есть, мы говорим об определенных категориях работников, которые обязаны проходить медицинский осмотр, но, к сожалению, в условиях карантина они не имеют возможности это делать. Поэтому мы разрешаем это пройти позже. Кроме того, предлагается утвердить порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лица, а именно - мы расширяем возможности по самоизоляции. Доработано приложение «Дія» для того, чтобы был контроль за лицами, находящимися в самоизоляции», - отметил Степанов.