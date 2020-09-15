Профилактические и противоэпидемические нормы, установленные на период работы во время карантина, нарушает каждый шестой общественный объект (парикмахерские, заведения общественного питания, магазины и т.д.).
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Согласно сообщению, за прошедшую неделю (7-14 сентября) специалисты службы провели 22155 проверок таких объектов.
"Нарушения установлены на 3899 объектах (17,6%), то есть почти на каждом шестом объекте. К нарушителям применялись соответствующие меры реагирования, в том числе дано 3425 предписаний (предложений), составлено 959 протоколов", - говорится в сообщении.
В частности, из 8190 объектов торговли продовольственными товарами (кроме рынков) нарушения установлены на 1591 объекте, то есть на каждом пятом объекте. Из 4984 объектов торговли непродовольственными товарами нарушения выявлены на 813 объектах – на каждом шестом.
Также отмечается, что правила карантина нарушают каждый шестой ресторан из 2817 проверенных и каждый восьмой салон красоты или парикмахерская из 790 проверенных.
Кроме того, за прошедшую неделю специалисты Госпродпотребслужбы проверили 1171 дошкольное учреждение и выявили нарушения на 149 объектах (12,7%). При проверках 1681 заведения общего среднего образования нарушения установлены на 325 объектах (19,3%).
Карантин в Украине: что известно
- Кабмин еще в марте ввел общенациональный карантин с целью противодействия распространению COVID-19. При этом с 11 мая был ослаблен ряд ограничительных мер в работе бизнеса и жизни граждан. Правительство также ввело пятиэтапный план по выводу страны из состояния карантина.
- С 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы были разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
- 26 августа Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.
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