Известно, что сейчас власти рассматривает вариант "карантина выходного дня" и введение комендантского часа.

Со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в Кабинете министров и Офисе президента.

Читайте такжеКличко рассказал, когда в Киеве объявят жесткий карантин и закроют метро

По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

По словам нескольких источников, независимых друг от друга, вероятность усиления карантина в Украине очень высока.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине по состоянию на утро 3 ноября зафиксировано 8 899 новых случаев коронавирусной болезни. В общем за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 411 093 человека; умерли 7 532; выздоровели 168 868 человек.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической и каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.

2 ноября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Решение об эпидемическом зонировании территорий принимают каждые семь дней.

В Украине сейчас действуют правила адаптивного карантина, по которым страну разделили на четыре зоны. Они вступили в силу 3 августа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко