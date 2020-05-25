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В Украине с сегодняшнего дня разрешена работа детсадов, но по определенным правилам

10:05, 25 мая 2020
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Такое решение на своем заседании Кабмин принял еще 20 мая.

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Однако, чтобы пребывание в детских учреждениях было безопасным, прежде всего для детей, Минздрав утвердил определенные рекомендации. Так, среди общих рекомендаций к работе детских садов, по данным Минздрава, является следующее:

  • Перед началом работы учреждения всем работникам измеряют температуру.
  • Детям меряют температуру перед входом в заведение.
  • Работники и дети, с температурой выше 37,2 – не допускаются в заведение.
  • Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками.
  • Заведения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.
  • В игровой форме за собственным примером воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.
  • При этом запрещается использование: многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детсада.
  • Также дошкольные учебные заведения должны:
  • Иметь 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств
  • Научить работников правилам правильного использования средств защиты и организовать контроль исполнения этих правил.
  • Заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца – на бумажные.
  • Предупредить родителей об особых условиях работы учреждения.
  • Регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами.
  • Регулярно проветривать помещение.
  • Временно отстранить от работы лиц из "группы риска"

В то же время, как заявлял министр здравоохранения Максим Степанов, среди рекомендаций Минздрава относительно работы этих заведений нет пункта об обязательном ношении масок, поэтому соответствующая информация в некоторых СМИ не соответствует действительности.

В КГГА сообщали, что с 1 июня в столице начнут работать детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО; учреждения профессионально -технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов; возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов); откроют зоны отдыха и пляжи возле водоемов.

Виталий Кличко отметил, что родители тоже должны сознательно относиться к ситуации и предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи.

«Детские сады не должны стать новыми очагами заболевания», - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня в Киеве и Харькове возобновило работу метро.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. Согласно этому решению, с 25 мая в регионах, которые отвечают соответствующим критериям разрешается открывать дошкольные учебные заведения.

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