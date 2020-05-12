Шмыгаль рассказал, возможно ли возвращение всей страны к жесткому карантину

По его словам, чтобы опять не возникла вспышка, в стране введено пять этапов ослабления карантина.

Чтобы страна снова попала в локдаун (когда людям запрещено свободно выходить из дома или покидать определенную зону – Ред.), в половине областей страны должна снова начать колоссально расти заболеваемость коронавирусом.

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Об этом в эфире Сниданка с 1+1 сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает ТСН.

"Мы не предвидим ситуации, когда может произойти локдаун целой страны. Если мы увидим, что локально возникло заболевание в каком-то регионе или области, то будет введен локальный карантин там, где возникают такие вспышки. В этом есть адаптивность карантина. Для того, чтобы целая страна попала опять в локдаун, надо в половине областей иметь колоссальный рост, надо иметь перезагрузки медицины", - говорит глава правительства.

По его словам, чтобы опять не возникла вспышка, в стране введено пять этапов ослабления карантина. Первый этап начался 11 мая, когда открыли часть заведений и сняли часть ограничений.

"Следующий, второй, будет введен тогда, когда будут выполнены определенные условия. В частности, количество заболевших будет уменьшаться каждый день в течение определенного периода. Третий этап — это разгрузка нашей медицины. Когда количество выздоровевших будет как минимум в два раза выше, чем заболевших. Соответственно разгрузится медицинская система", - пояснил Денис Шмыгаль.

Напомним, с 11 мая ослаблены некоторые карантинные ограничения.