Карантин в Украине: Кабмин отменил часть ограничений с 11 мая (видео)

В частности, в Украине должны открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях.

Кабинет министров на внеочередном заседании представил список объектов, которые откроются в Украине после начала первого этапа ослабления карантина.

Читайте такжеРестораторы устроили "летнюю террасу" под ОП и требуют "пересмотреть велюровый карантин" (фото)

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Полный список озвучили на открытом внеочередном заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем – до 11 мая.