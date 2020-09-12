Именно "красная" зона предусматривает самые строгие ограничения.

В Украине могут изменить ограничения, которые действуют в "красной" зоне карантина. Соответствующее решение может принять Кабинет министров.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера", сообщает ТСН.

"Относительно пересмотра самих ограничений на "красном" уровне опасности, ну, я не исключаю такой возможности. Тем более, что Черновцы или остальные уже достаточно длительный срок находятся на "красном" уровне. Мы посмотрим, каким образом мы можем это сделать и как", - отметил глава Минздрава.

Он призвал украинцев соблюдать все "красные" и "оранжевые" карантинные ограничения и противоэпидемиологические меры.

"В понедельник буду разговаривать с мэрами городов", - добавил министр.

Карантинные зоны в Украине: что они предусматривают

В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров с транспорта, курсирующего транзитом, и с межобластного транспорта.

В "оранжевой" зоне запрещена деятельность объектов размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.

В "желтой" зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В "зеленой" зоне действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - только в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненной на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован