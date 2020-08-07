Луцк из красной зоны переместился в "оранжевую", а Тернополь - в "зеленую".

В Украине обновили разделение на карантинные зоны: Харьков попал в красную зону.

Об этом свидетельствуют обновленные данные интерактивной карты разделения регионов Украины на карантинные зоны.

Так, в красной зоне остался Кицманский район Черновицкой области и добавились Харьков и Костопольский район Ривненской области.

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В оранжевой зоне остались Ивано-Франковск и Львов, из красной зоны в оранжевую переместился Луцк, а также туда попали Черновцы и Ривненский район Ривненской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров, с 1 августа регионы Украины разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Такая маркировка проводится по нескольким критериям: загруженность коек в больницах не должна превышать 50%, среднее количество тестирований должно быть не менее чем 24 тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 11%, а показатель динамики роста случаев инфицирования должен составлять не более 10%.

В зеленой зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при условии не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне действуют ограничения зеленой, а также запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В регионах, маркированных как оранжевая зона, действуют ограничения желтой и запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, заведения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

В красной зоне, кроме ограничений оранжевой, запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Переход региона из одной в другую зону возможен, если есть превышение показателей 5 дней подряд, а вернуться в зону с лучшей эпидемиологической ситуацией регион может после улучшения показателей в течение трех дней подряд.

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