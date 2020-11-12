Полный локдаун возможен, если заработает протокол сортировки.

В Украине возможен полный локдаун, если ситуация с коронавирусом станет такой, что врачам придется выбирать, кого спасать, а кого - нет.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу "Право на власть", пишет ТСН.

"Полный локдаун, поверьте, я очень не хочу, чтобы мы даже говорили об этом, но полный локдаун возможен, когда, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения. И это автоматом локдаун страны. Когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого - нет. Это катастрофа. Это катастрофа для всей страны", - отметил Радуцкий.

Читайте такжеВ Украине возможен локдаун, если карантин выходного дня не сработает - Госпотребслужба

Карантин выходного дня в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.

Отели и хостелы продолжать работу во время карантина выходного дня.

Городская власть Львова готовит иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН