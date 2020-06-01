Карантин во Львовской области продлили

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в области не способствует ослаблению карантинных мер.

Во Львовской области областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить карантин до 5 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Несмотря на высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных в течение последних 2-х недель, мы имеем заполненность мест - 22%, а количество проведенных ПЦР-тестирований на 100 тысяч населения - 97. Однако общий показатель инцидентности - 13,5 (по г. Львову - 27,3, по области - 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные меры во Львовской области. То есть, именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мер", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора Департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

"Если анализировать показатели, то мы не входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина, ведь количество пациентов из Львова составляет львиную долю всех инфицированных", - отметил Чемерис.

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Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовщина попадает под ослабление только по двум. По инцидентности область не проходит черту, за которой можно смягчать карантин.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 5 июня.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Правительство ввело определенные показатели эпидемической ситуации в регионах, а именно: инцидентность - это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения, должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должна составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

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