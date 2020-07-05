В Минздраве хотят в тестовом режиме открыть детский лагерь в Херсонской области

Нормы для открытия баз детского отдыха прописали в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения планируют в тестовом режиме открыть детский лагерь в Херсонской области.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Детские лагеря запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля. Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", - напомнил он и добавил, что на этой неделе в Кирилловке произошла вспышка кишечной инфекции на базе, которая открылась без разрешительных документов.

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Однако, по словам Ляшко, скоро в качестве эксперимента откроют один детский лагерь для отдыха детей.

"Мы с осторожностью относимся к открытию. Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями... Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро воскресенья, 5 июля, в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев на сегодня составляет 48 500. На сегодня в Украине зафиксировано 1249 смертельных случаев COVID-19 (+22 за сутки). 21 376 больных выздоровели (+221 за сутки). 93 709 человек – под подозрением на заболевание.

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