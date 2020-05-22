Врач-вирусолог рассказала, можно ли возобновлять работу метро в Украине

Вирусолог говорит, что в Украине также можно было бы разрешить работу бассейнов.

Метро, которое не работало в Украине более двух месяцев из-за карантина, можно было вообще не закрывать.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала доктор медицинских наук, профессор медицины, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко, передает ТСН.

"Мы фактически единственная страна, которая закрыла метро. Зачем? Наденьте на людей маски. Если маска есть на всех, а потом помыть руки, то это вполне (достаточно - ред.). Весь мир так сделал. А у нас не было тогда масок", - замечает вирусолог.

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Вместе с тем профессор солидарна с Минздравом относительно открытия пляжей. "На свежем воздухе заразиться сложно. Ветер разносит этот инфекционный аэрозоль, солнце инактивирует вирус очень быстро, потому что ультрафиолет инактивирует вирус. Если нет очень близкого контакта на пляже, то это никому ничем не грозит", - пояснила Мироненко.

Вирусолог говорит, что в Украине также можно было бы разрешить работу бассейнов. "Вода в бассейнах хлором или не хлором обеззараживается, дезинфицируется. Когда речь идет о хлоре, а он там и в воздухе, то не вижу ничего страшного. Вода в бассейне полупроточная. Есть версия, что вирус может в воде долго храниться, но в какой воде? Если вирус попадает в легкие, то уже очень большая концентрация его должна быть, а в бассейне такого нельзя обеспечить", - рассказала доктор медицинских наук.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко просит правительство разрешить возобновить работу метро с 25 мая, как это и планировалось ранее, "ибо в городе происходит транспортный коллапс".

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