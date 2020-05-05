"В июне или даже в сентябре": представитель правительства в Раде предположил, когда может закончиться карантин
Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан считает, что о полном завершении карантина в Украине можно будет говорить летом или даже в начале осени.
Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.
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Мокан подчеркнул, что официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым, этапом постепенного выхода.
"Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к обычному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости/смертности от коронавируса", – подчеркнул чиновник.
Он отметил, что полная отмена карантина означает полноценное возобновление работы общественного транспорта, работу ТРЦ и массовые контакты людей между собой. "Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные меры", – добавил он.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая, но с 11 мая намерен отменить ряд запретов.
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