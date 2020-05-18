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Ослабление карантина в Украине: Минздрав инициировал общественное обсуждение рекомендаций

15:20, 18 мая 2020
Общество
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Предложения следует присылать до 18:00 19 мая / фото УНИАН

На сайте Министерства здравоохранения опубликовано распоряжение главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина.

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Сформированы проекты временных рекомендаций: при проведении внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого вступительного специального испытания; в заведениях дошкольного образования; при работе гостиниц; при перевозке пассажиров автомобильным транспортом; в некоторых заведениях физической культуры и спорта.

Свои предложения к временным рекомендациям можно присылать до 18:00 19 мая.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что местным властям надо разрешить открывать общественный транспорт, где есть возможность соблюдения противоэпидемических правил безопасности.

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